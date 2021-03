Dall’entusiasmo per il colpaccio dell’Olimpico al rammarico per un bollettino medico a dir poco negativo. Come riporta il Corriere della Sera, Pioli riparte ma perde i pezzi. Due in un colpo solo: Ibrahimovic e Calhanoglu. La notizia peggiore riguarda lo svedese, che dovrà rimanere ai box per una lesione all’adduttore. Significa che Ibra starà fuori fra le due e le tre settimane.