CorSera: "Proprietà Milan, firme in arrivo. Maldini e il mercato le urgenze"

"Proprietà Milan, firme in arrivo. Maldini e il mercato le urgenze": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che questa settimana dovrebbe esserci il signig per il passaggio del club rossonero nelle mani di RedBird. Gerry Cardinale, numero uno del fondo americano, è pronto a tornare in Italia dopo esserci già stato nei giorni scorsi e aver festeggiato il 19° scudetto milanista in Piazza Duomo. Dopo il signing, l'ad Gazidis incontrerà Paolo Maldini per parlare del rinnovo, anche se non potrà dargli le garanzie che chiede sugli investimenti.