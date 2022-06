CorSera - Rinnovo Maldini: l'accordo dovrà essere raggiunto con Gazidis che fino al closing di settembre ha potere di firma

MilanNews.it

Nonostante da settimana si parla di accordo raggiunto, per ora la firma di Paolo Maldini, dt del Milan, sul rinnovo di contratto non è ancora arrivata, così come quella del ds Frederic Massara. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, l'accordo dovrà essere raggiunto con l'ad Ivan Gazidis che fino al closing di settembre ha potere di firma.