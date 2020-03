CorSera - Serie A, cosa succede in caso di annullamento del campionato?

Cosa succede in caso di annullamento del campionato? Chi vince lo scudetto e chi va in Europa? Se lo chiede questa mattina anche il Corriere della Sera che spiega che la Serie A, da quando c'è il girone unico, non è mai stata sospesa prima del traguardo. Di tutto questo se ne parlerà domani nel Consiglio Federale e toccherà alla Figc prendere una decisione, compresa quella di non assegnare il titolo o assegnarlo alla squadra che a parità di partite ha ottenuto più punti.