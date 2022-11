CorSera: "Sorteggi Champions: il Napoli in 1^ fascia vuole evitare il PSG. Milanesi a rischio big"

MilanNews.it

"Sorteggi Champions: il Napoli in 1^ fascia vuole evitare il PSG. Milanesi a rischio big": titola così quetsa mattina il Corriere della Sera in merito ai sorteggi degli ottavi di Champions League in programma oggi alle 12 a Nyon. L'accoppiamento più semplice dovrebbe essere quello del Napoli che è in prima fascia e deve evitare solo il PSG. Più complicato invece il sorteggio di Milan e Inter che sono arrivati seconde nel rispettivo girone e ora rischiano di trovare una big (City, Real, Benfica, Tottenham e Porto, a cui si aggiungo Bayern Monaco per i rossoneri e Chelsea per i nerazzurri).