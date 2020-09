Corsera titola: "Milan, Milenkovic costa troppo. Pezzella obiettivo rossonero"

"Milan, Milenkovic costa troppo. Pezzella obiettivo rossonero", titola oggi il Corriere della Sera. I colpi in attacco (Ibrahimovic e Brahim Diaz) e a centrocampo (Tonali) non risolvono tutti i problemi del Milan. I rossoneri hanno bisogno di un altro uomo in mezzo e, soprattutto, di un difensore centrale. Proprio quest’ultima è la questione più spinosa, anche perché Pioli comincerà la stagione con Romagnoli e Musacchio infortunati; a disposizione per il preliminare di Europa League avrà dunque il solo Kjaer più i giovani Gabbia e Duarte. Nel mirino del Milan ci sono due difensori della Fiorentina: Milenkovic è il preferito, ma Commisso chiede 40 milioni; Pezzella non piace quanto il serbo, però costa decisamente di meno.