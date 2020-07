Pioli è andato a dormire con un dubbio: il totem Ibrahimovic ha 45 minuti di autonomia, quindi meglio sfruttarlo dall’inizio o a gara in corso? Come riporta il Corriere della Sera, il tecnico rossonero non ha ancora deciso se schierare Ibra dal primo minuto o se lascialo inizialmente in panchina. Il mister farà la sua scelta solo stamattina.