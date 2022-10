CorSera - Verso Milan-Chelsea: Krunic dovrebbe essere preferito a Pobega

MilanNews.it

In vista del match di stasera contro il Chelsea, Stefano Pioli dovrebbe confermare la stessa formazione che ha battuto sabato la Juventus 2-0, con una sola novità: in mezzo al campo, infatti, non dovrebbe esserci Tommaso Pobega come contro i bianconeri, ma dovrebbe partire titolare Rade Krunic. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.