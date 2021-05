CorSport - Clamoroso Raiola: mail alla Juve, proposto Gigio a 6 milioni

"Lettera alla Juve: Gigio costa poco". È il titolo utilizzato stamane dal Corriere dello Sport, che svela un clamoroso retroscena legato all'ormai ex portiere rossonero e al suo agente. "Mail di Raiola al club per proporre lo "sconto" - scrive il quotidiano romano - 6 milioni a stagione netti, lo stesso stipendio che Donnarumma già percepiva al Milan. Con l’arrivo di Allegri, che vuole tenere Szczesny, il portiere azzurro rischia di non trovare spazio in bianconero. E persino il Barcellona ha problemi".