CorSport in prima pagina: "Lo scivolone di Lotito, l'Olimpico è milanista"

Bufera in casa Lazio per il prezzo elevato dei biglietti in vista della gara di domenica sera contro il Milan: la tifoseria organizzata ha già fatto sapere che diserterà. In tutto questo, invece, tantissimi i tifosi del Milan che coloreranno l'Olimpico di rossonero. Per questo motivo oggi il Corriere dello Sport titola in taglio centrale: "Lo scivolone di Lotito, l'Olimpico è milanista". Secondo quanto riportato ieri da MN, sono già stati venduti 7.500 tagliandi per il settore ospiti, senza contare i tifosi del Milan che hanno acquistato il loro biglietti in altre zone dell'impianto capitolino.