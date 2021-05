CorSport: "La volata Champions cambia i giochi: adesso rischia Pioli"

"Juve o Napoli: Allegri, decidi". È il titolo principale del Corriere dello Sport, che in prima pagina si sofferma sul "terremoto delle panchine" in vista della prossima stagione. "Per Max - si legge - c’è anche il Real se Zidane saluta. La volata per la Champions cambia i giochi: adesso rischia Pioli. Da Gattuso a De Zerbi e Juric, in atto un rimescolamento che potrebbe coinvolgere anche Conte. Sarri e Spalletti restano ancora in attesa".