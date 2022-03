CorSport - Milan, i vantaggi dell'operazione Origi

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

L’ingaggio a parametro zero di Origi sarebbe un grande affare per il Milan. Come sottolinea il Corriere dello Sport, infatti, i rossoneri non dovrebbero pagare per il cartellino dell’attaccante, il quale, inoltre, ha un ingaggio alla portata (siamo sotto i 3 milioni). Insomma, un investimento ridotto per un giocatore che sta trovando poco spazio al Liverpool, ma che ha esperienza internazionale ed è nel pieno della sua maturità calcistica.