CorSport - Milan, la parola d'ordine è "resettare"

La parola d’ordine è "resettare". Lo scrive il Corriere dello Sport parlando del Milan e delle difficoltà avute dalla squadra di Pioli nell'ultimo periodo. Il ritorno in campo di Tomori è la notizia migliore dell’allenamento di ieri, osserva il quotidiano romano: il difensore ha smaltito il problema all’anca che lo aveva costretto a saltare le partite contro Fiorentina, Atletico e Sassuolo e sarà a disposizione di Pioli per la sfida contro il Genoa. Un match da non sbagliare.