CorSport: "Milan, non puoi prescindere dal fattore Leao"

Non dovrebbe essere un caso, o almeno questo è quello che a più riprese ha detto Paulo Fonseca, ma ogni settimana lo starebbe diventando sempre di più. E l'esclusione contro l'Udinese, e poi la sostituzione con il Club Brugge ed infine la panchina contro il Napoli. Questi sono tutti segnali di un rapporto piuttosto complicato, quello fra l'allenatore del Milan e Rafael Leao, che in questa stagione sta vivendo la sua peggior partenza da quando è in rossonero, un po' come tutta la squadra, in evidente difficoltà.

La linea guida di Fonseca è però chiara, "Viene prima il club e poi i singoli", al punto che il numero 10 non è più così indispensabile come invece lo era in passato. Il Diavolo, nonostante tutto, ha dimostrato di poter vincere, e convincere, anche senza Leao fra i titolari, con Okafor che si è dimostrato essere all'altezza della situazione in più occasioni.

Ed è proprio di questo che ha parlato questa mattina Il Corriere dello Sport, titolando: "Milan, non puoi prescindere dal fattore Leao".