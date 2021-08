Corsport - Milan, per la trequarti è forte la tentazione Corona

A meno di una settimana dalla chiusura del mercato, il Milan sta concentrando la sua attenzione sul colpo per la trequarti. In questo senso, secondo quanto sottolineato dal Corriere dello Sport, l'ultimo nome valutato dai rossoneri in questo ruolo è quello di Jesus Corona. La trattativa per il messicano del Porto non è semplice ma il Milan ha già preso contatti con l'agente del calciatore per capire la fattibilità dell'operazione.