CorSport: "Milan, Szoboszlai è uno dei principali obiettivi"

"Milan, idea Szoboszlai. Costa 25 milioni" scrive il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Spazio al mercato dei rossoneri in vista della prossima stagione. Ormai da tempo il 19enne ungherese è diventato uno dei principali obiettivi per il mercato estivo, ma l’ottima stagione che sta disputando in Austria ha attirato tante società europee (sei gol e nove assist in ventidue partite di Bundesliga austriaca). Piace anche alla Lazio.