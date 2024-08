CorSport: "Morata, subito crac. E ora vista sul derby"

Neanche il tempo di cominciare che Alvaro Morata è stato costretto a fermarsi praticamente subito per un problema muscolare che si portava dietro già da diverso tempo. Nonostante questo Paulo Fonseca ha deciso comunque di rischiarlo sabato sera in Milan-Torino, e la conseguenza è che ora l'attaccante spagnolo salterà Parma, Lazio e gli impegni con la sua nazionale, con l'obiettivo di tornare a disposizione per il Venezia (15 settembre), anche se il Milan potrebbe preservarlo per il derby contro l'Inter del 22 settembre.

Scrive poi Il Corriere dello Sport che questo "stop è duro da digerire per tutto l’ambiente rossonero, poiché Morata è il titolare indiscusso e perché avrebbe potuto risolvere molti problemi in fase realizzativa", con Paulo Fonseca che ha ora l'arduo compito di capire come sostituirlo per questi due impegni. Il sostituto naturale dovrebbe essere Luka Jovic, ma la scarsa prestazione contro il Torino potrebbe portare l'allenatore portoghse a decidere di puntare su Noah Okafor, che per caratteristiche dovrebbe avvicinarsi di più ad Alvaro Morata. "Sarà un ballottaggio tra i due fino a sabato, quando Fonseca scioglierà le riserve".