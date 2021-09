CorSport - Pioli carica il Diavolo: "Serve un altro Milan"

Pioli carica il Diavolo: "Serve un altro Milan". È il titolo che il Corriere dello Sport dedica a Diaz e compagni in vista della sfida di questa sera contro l'Atletico Madrid di Simeone. "Dopo la sconfitta di Liverpool - si legge - la squadra rossonera cerca i suoi primi punti in Champions. San Siro torna ad accendersi. Alla vigilia del match, mister Pioli ha messo in guardia i suoi: "Il livello è alto, dobbiamo alzare il nostro: i particolari faranno la differenza. Il contratto? Non ha scadenza...".