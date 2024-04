Tuttosport - Verso Juventus-Milan, le possibili scelte in difesa di Pioli: due soluzioni viste le tante assenze

Sabato contro la Juventus, il Milan si presenterà a Torino con la difesa in piena emergenza visto che mancheranno sicuramente gli squalificati Calabria, Theo Hernandez e Tomori e l'infortunato Kalulu. A Milanello sperano di recuperare Kjaer, alle prese con qualche problema fisico, il quale però anche ieri non si è allenato in gruppo (verrà poi aggregato sicuramente qualche giocatore della Primavera).

Chi giocherà quindi in difesa contro i bianconeri? Secondo Tuttosport, i centrali saranno sicuramente Gabbia e Thiaw, mentre sono due le opzioni per le fasce: o adattare Musah a destra, con Florenzi che si sposta a sinistra, oppure lasciare l'ex Roma nel suo ruolo naturale a destra e dare una chance dal primo minuto sulla corsa sia mancina a Terracciano, preso a gennaio dal Verona e finora poco utilizzato da Pioli. Anche per questo motivo è in vantaggio la soluzione con Musah e Florenzi.