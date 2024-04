CorSera - Panchina Milan: ecco l'identikit del sostituto di Pioli

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere della Sera riferisce che da qui a fine stagione in casa rossonera saranno tutti uniti e compatti per mantenere e chiudere il campionato al secondo posto, poi però è già scritto che le strade di Stefano Pioli e del Milan si divideranno. Il quotidiano aggiunge poi che l'identikit del sostituto è chiaro: giovane, dal profilo internazionale, con idee moderne, compatibile col progetto RedBird.

Ieri, Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha dichiarato sul futuro di Pioli: "Se posso confermare che Pioli non sarà l’allenatore la prossi ma stagione? No, non ve lo confermo. Il nostro allenatore è lui, fino alla fine della stagione. Conto che ci faccia vincere le partite che servono per garantirci il secondo posto in classifica. Poi a fine stagione lui e la dirigenza faranno le valutazioni per il futuro".