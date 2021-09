CorSport - Rinnovo Kessie, stallo tra le parti: presto nuovi contatti

Concluso il mercato, in cima all’agenda del Milan c’è ora il rinnovo di Kessie. Come riporta il Corriere dello Sport, la richiesta iniziale di 6 milioni di euro, con il passare delle settimane, è lievitata, portando il manager dell'ivoriano a chiedere fino a 7 milioni fissi più 1,5 di bonus. Cifre molto importanti, che il club rossonero potrebbe non riuscire a raggiungere. La speranza dei vertici di via Aldo Rossi è che la posizione di Franck si ammorbidisca, grazie anche ai colloqui che avrà in questi giorni a Milanello con Maldini e Massara. Il centrocampista aveva manifestato tutta l’intenzione di legarsi a vita al Milan, ma al momento c’è stallo tra le parti: presto ci saranno nuovi contatti per provare a trovare una soluzione.