CorSport: "Romagnoli è un ritorno al futuro? Sfida particolare con la Lazio"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina si concentra sul capitano del Milan Alessio Romagnoli che, dopo un periodo di stop di circa un mese e mezzo, tornerà domani serà a disposizione di Pioli dalla panchina. Il quotidiano titola: "Romagnoli è un ritorno al futuro?". Sì perchè la partita con la Lazio per il difensore rossonero non sarà mai come le altre. Da una parte c'è la sua fede calcistica biancoceleste mai celata, anche quando giocava nel settore giovanile della Roma. Dall'altra, Romagnoli sarebbe in trattativa avanzata proprio con la Lazio proprio per vestirne la maglia, una volta scaduto il contratto con il Milan al termine di questa stagione.