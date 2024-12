CorSport: "Scatto Abraham, ora i gol anche in campionato"

L'infortunio di Alvaro Morata e la lunga degenza di Luka Jovic limita le scelte di Paulo Fonseca in attacco. Le uniche due punti di ruolo a disposizione dell'allenatore portoghese sono oggi Tammy Abraham e Francesco Camarda, con il primo pronto a scendere in campo da titolare in occasione della sfida di domani contro il Genoa.

Decisivo in Champions League grazie ai gol contro lo Slovan Bratislava e lo Stella Rossa, l'attaccante inglese ha intenzione di tornare a marcare il tabellino anche in Serie A, appuntamento che manca da oltre un mese, più nello specifico dalla super discussa (per il risultato finale) trasferta di Cagliari. In merito a questo è intervenuto questa mattina anche Il Corriere dello Sport, che sul 90 rossonero ha scritto "Scatto Abraham, ora i gol anche in campionato".