CorSport: "Subito al lavoro. Calabria guida il gruppo, l'aiuto di Bonera"

Oggi alle ore 17 inizierà ufficialmente la nuova stagione del Milan di Paulo Fonseca, il quale dirigerà il suo primo allenamento da nuovo allenatore del Diavolo coadiuvato dal suo staff così composto: il vice Tiago Leal, Paulo Ferreira (collaboratore tecnico), Paulo Mourao (preparatore atletico), Antonio Ferreira (preparatore dei portieri assieme a Tony Roberts) e Nelson Duarte (match analyst).

Stando inoltre a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, per le prime sedute Fonseca potrà contare sulla collaborazione di Daniele Bonera, mister del Milan Futuro, progetto e squadra ambiziosa, che in questa stagione giocherà nel girone B della Serie C. Tantissimi ragazzi fra la Primavera e l'U23 verranno dunque aggregati in prima squadra, anche se ci saranno alcune assenze importanti, come ad esempio quelle di Camarda, Zeroli, Sia e Bartesaghi, impegnati con l'Italia U19 all'Europeo di categoria. A queste, ovviamente, ci sono da aggiungere tutte quelle dei nazionali, che si aggregheranno alla squadra solo nel corso della tournée in America.

A fronte di questo a guidare il gruppo calciatori in questi primi giorni di raduno ci sarà il capitano Davide Calabria, insieme agli altri leader e componenti della difesa come Tomori, Thiaw, Kalulu, Gabbia, Simic, Jimenez, Terracciano e Florenzi, oltre al portiere Sportiello. Tra i centrocampisti spiccano i nomi di Loftus-Cheek, Bennacer, Adli e Pobega. Attacco ai minimi termini: di grido c'è il solo Chukwueze. Per il resto esuberi e prossimi partenti: convocati i vari Vasquez, Pellegrino, Ballo-Touré, Saelemaekers, D. Maldini, Colombo, Origi e Nasti.