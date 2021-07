CorSport: "Tadic, l'Ajax fa muro ma il Milan insiste"

"Tadic, l'Ajax fa muro ma il Milan insiste" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Dusan Tadic non è in vendita, parola di Marc Overmars. Il serbo è considerato un giocatore chiave per l'Ajax, che non vuole lasciarlo partire. Ma il Milan è in pressing, sa mettere sul tavolo argomenti convincenti per il giocatore (si parla di un contratto da 4 milioni a stagione, lui guadagna 2,3 milioni in Olanda). I rossoneri dunque gli propongono quasi il doppio per i prossimi 3 anni. Una proposta che sbatte contro la sua dichiarata incedibilità. Ora l'entourage di Tadic dovrà parlare con l'Ajax per provare a trovare una soluzione.