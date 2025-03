CorSport: "Tentazione Fabregas. Il Milan già gli somiglia"

In casa rossonera, oltre a quella che riguarda il nuovo direttore sportivo, continua a tenere banco anche la questione che riguarda il futuro della panchina del Milan a cui vengono accostati diversi allenatori nelle ultime settimane. Tra questi anche Cesc Fabregas, attuale tecnico del Como. "Tentazione Fabregas. Il Milan già gli somiglia" è il titolo odierno del Corriere dello Sport che spiega che in via Aldo Rossi lo spagnolo è molto apprezzato per il suo stle e il gioco proposto.

Secondo il quotidiano romano, nell'attuale rosa del Diavolo ci sono diversi profili ideali per esaltare l'idea di calcio di Fabregas: l'ex Barcellona, per esempio, ama la costruzione dal basso e quindi Maignan potrebbe fargli molto comodo. I centrali di difesa devono essere bravi anche con il pallone tra i piedi, dunque Thiaw sarebbe destinato ai gradi della titolarità. In mezzo al campo, lo spagnolo ama i giocatori dinamici come Fofana, mentre in avanti non gli piace ingabbiare il talento, quindi saprebbe come liberare quello di Leao. A destra Pulisic è più forte di Strefezza, mentre Reijnders agirebbe da trequartista tuttofare ala Nico Paz.