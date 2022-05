CorSport titola: "Con Cardinale il calcio italiano può fare il salto: l'italo-americano a capo di RedBird"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport oggi in edicola, dedica un approfondimento a Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners, il fondo americano che sarebbe vicinissimo all'acquisizione del Milan. Secondo il quotidiano sportivo: "Con Cardinale il calcio italiano può fare il salto". La società dell'italo-americano gestisce circa 4 miliardi di asset e avrebbe trovato un accordo sulla base di 1.3 miliardi di euro. Cardinale ha già investito nello sport e nel calcio in particolare: è proprietario del Tolosa in Francia e ha delle quote in Fenway Sports Group, proprietario del Liverpool. Gli investitori americani stanno iniziando a dominare nel calcio europeo e anche l'ingresso di Cardinale potrebbe contribuire a un calcio più votato all'intrattenimento ma soprattutto a un sistema che sfonderebbe soprattutto in campo internazionale, dove oggi è un po' bloccato. Cardinale ha esperienza in alcune delle leghe sportive più importanti: dalla NFL alla NBA, passando per i Master di golf. Gerry ha anche legami con la star del basket Lebron James e la rivista Variety lo ha inserito nella lista dei 500 personaggi più influenti d'America.