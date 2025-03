CorSport: "Tra luci e ombre Leao sa sempre creare pericoli"

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così stamattina: "Tra luci e ombre Leao sa sempre creare pericoli". Il numero 10 rossonero è spesso al centro delle polemiche e delle critiche, ma resta sempre il giocatore del Milan che crea più pericoli alle difese avversarie. Anche nell'ultima partita persa dal suo Portogallo contro la Danimarca, Rafa è stato uno dei pochi a salvarsi.

Leao tra presente e futuro

Quale sarà il suo futuro al Milan? Leao,che al momento pensa solo a concludere al meglio la stagione, ha rinnovato il suo contratto con il Diavolo due anni fa e, a differenza di altri big che potrebbero andare via in estate come Theo Hernandez e Maignan, lui sembra destinato a restare in rossonero almeno per un altro anno. Il nuovo direttore sportivo, ovviamente, dovrà valutare con attenzione se Leao sarà indicato alle idee del nuovo allenatore.