CorSport: "Via libera ai teatri. Oggi tocca al calcio"

"Via libera ai teatri. Oggi tocca al calcio" scrive il Corriere dello Sport in prima pagina, quest'oggi. C'è l'ok agli spettacoli da giugno. Ok del comitato a show e concerti dalla prima settimana di giugno, ovviamente con il pubblico in sala. La Serie A deve ancora attendere. Allenamenti di gruppo: il CTS pronto al sì. La FIGC e la Lega chiedono all'UEFA di giocare fino a Ferragosto.