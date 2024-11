Costretti ad inseguire. Tuttosport: "Il Milan è già sull'orlo del precipizio Champions"

vedi letture

Quanto rammarico c'è dalle parti di Milanello per un inizio di stagione decisamente non all'altezza della aspettative? Tanto, anche perché con un poco di concentrazione e cattiveria in più, forse, il Milan di Paulo Fonseca si sarebbe potuto ritrovare anche lui nel corsa scudetto che vede addirittura 5 squadre racchiuse in soli due punti.

Tra Cagliari ed altre prestazioni non all'altezza, però, la formazione rossonera è oggi costretta ad inseguire, con il treno Champions che di questo passo rischia addirittura di allontanarsi senza alcuna possibilità di poterlo recuperare. Analizzando i numeri di questi primi 3 mesi di stagione, Tuttosport ha titolato "Il Milan è già sull'orlo del precipizio Champions", riferendosi proprio al fatto che il quarto posto, ultimo utile per la qualificazione alla competizione, dista 7 punti (4 nel momento in cui si dovesse vincere il recupero col Bologna).