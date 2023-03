Crisi Milan, la Gazzetta titola: "Pioli come a gennaio: è questione di testa. Tomori, che orrori"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In merito alla crisi del Milan, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Pioli come a gennaio: è questione di testa. Tomori, che orrori". I rossoneri stanno vivendo un nuovo momento difficile, proprio com'era già successo ad inizio 2023: Leao è spento, alcuni giocatori come Tonali stanchi e poi qualcuno non sta rendendo ai livelli del passato, come per esempio Tomori.