Crocevia in Coppa Italia. Il QS: "Tra Milan e Inter sale la febbre del doppio derby"

Al rientro dalla sosta Milan e Inter affronteranno in campionato Napoli e Udinese in due partite cruciali per il proseguo della loro stagione. Vincere questi impegni servirà non solo per muovere la classifica, ma anche per arrivare al derby di Coppa Italia, in programma il prossimo 2 aprile, con la fiducia giusta.

Come successo nel 2022, le due squadre meneghine si giocheranno un posto in finale. In quell'occasione ad avere la meglio furono i nerazzurri di Simone Inzaghi, che nella finale di Roma si laurearono campioni battendo un'ottima Fiorentina di Vincenzo Italiano. Considerati i risultati ottenuti fino a questo momento dal Milan di Conceiçao, la Coppa Italia rappresenta essere un crocevia importante della stagione rossonera, l'ultimo grande obiettivo, che non può essere fallito per nessuna ragione al mondo, soprattutto in ottica Europa. In merito alle partite del prossimo aprile Il QS ha questa mattina titolato: "Tra Milan e Inter sale la febbre del doppio derby".