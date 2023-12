Da Calabria a Maignan, passando per Theo. Tuttosport: "Pioli, c'è l'sos ai senatori"

Il Milan domani sera sfida un Frosinone lanciatissimo a San Siro, in campionato. I rossoneri dopo la batosta con il Dortmund in Champions League che ha compromesso il percorso europeo milanista, anche se non ancora definitivamente, sono chiamati al riscatto. Per farlo però si ritroveranno senza mezza squadra e senza i migliori giocatori in attacco: Leao, infortunato, e Giroud, ancora squalificato. Ci si affiderà ai leader del gruppo rimasti a disposizione e ad alcuni della Primavera.

Questo il titolo di Tuttosport questa mattina: "Calabria, Maignan, Theo: Pioli, c'è l'sos ai senatori". Il tecnico rossonero, che non vive un momento felice, si affida ai suoi giocatori più esperti. In questo senso tutti e tre, che non hanno brillato in Champions, devono caricarsi la squadra sulle spalle e trascinarla via dalle sabbie mobili. In difesa, accanto a Tomori, ci sarà il giovane Simic.