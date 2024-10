Davanti solo Pulisic, la Gazzetta: "In questo Milan segna solo lui"

Se c'è una nota positiva di questi primi due mesi di stagione, questa ha un nome e cognome: Christian Pulisic. Dopo l'ottimo impatto della passata annata, chiusa con i suoi migliori numeri di sempre, l'americano è ripartito con l'intenzione di superarsi immediatamente. In questo momento l'ex Chelsea e Dortmund è senza dubbio il miglior giocatore della rosa e quello che fa la differenza. Rispetto all'anno scorso, dove gli si imputava di scomparire ni big match, ha iniziato a essere decisivo anche lì: vedi i gol contro Liverpool e Inter. Il problema è che gli altri non segnano.

Il focus odierno di Tuttosport si concentra proprio su questo aspetto: la mancanza di prolificità degli altri attaccanti rossoneri in relazione a Pulisic. Il titolo recita così: "Pulisic cerca alleati. In questo Milan segna solo lui". Nel sottotitolo si fa un raffronto con la passata stagione: "L'anno scorso in quattro finirono in doppia cifra: finora dietro a 'Capitan America' tutti stentano". Un dato significativo che viene allegato alla spiegazione è il seguente: "Il Milan ha calciato 121 volte in porta, ma l'ha trovata soltanto in 51 occasioni". Pulisic è già a quota 6 gol in 9 gare stagionali.