"L’Inter cerca punti per agganciare la capolista". È il titolo - in prima pagina - scelto dal quotidiano La Stampa per introdurre il derby di Milano. I nerazzurri di Conte hanno una grande occasione, dopo lo scivolone della Juve sul campo del Verona: con una vittoria, infatti, Lukaku e compagni raggiungerebbero i bianconeri in testa alla classifica.