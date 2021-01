Di nuovo Milan-Toro, Tuttosport: "Tutto un altro duello"

Il quotidiano Tuttosport pone l’accento sulla partita in programma questa sera a San Siro. Secondo il noto giornale torinese sarà "tutto un altro duello" rispetto a quello di campionato andato in scena lo scorso sabato. "Il passaggio del turno - su legge - consentirebbe al Milan do acquisire ancora più fiducia nei propri mezzi. Ma anche di sfidare eventualmente l’Inter nei quarti. Il trofeo manca ai rossoneri dal 2003. E bruciano le due recenti sconfitte in finale". Pioli si affiderà al turnover e "tiene in serbo la carta Ibrahimovic: ZLatan ha fame di gol".