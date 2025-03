Domani Napoli-Milan. Il CorSera: "Un incrocio pericoloso"

Domani sera Napoli e Milan si giocheranno una fetta importante delle loro stagioni. Non è concesso perdere, anche perché una sconfitta potrebbe determinare la fine dei sogni scudetto per i partenopei o quelli europei per il Diavolo. Insomma, come scritto questa mattina anche dal Corriere della Sera, quello del Diego Armando Maradona sarà "Un incrocio pericoloso".

La particolarità sta poi tutta nel fatto che Conte e Conceiçao potevano essere domani l'uno al posto dell'altro. Il Milan rifiutò infatti il salentino perché "manager", ma è tornato a valutarlo in vista della prossima stagione per sostituire in panchina proprio il portoghese, che per una notte è stato allenatore del Napoli.