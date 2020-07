C’è spazio anche per le vicende dei rossoneri sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, che pone l’accento su Donnarumma e Ibrahimovic, i quali dovrebbero rinnovare i rispettivi contratti con la società di via Aldo Rossi. "Gigio e Ibra in volo", titola la rosea, che poi aggiunge: "Blitz da Raiola per il futuro Milan".