Donnarumma: "Maignan? Finora mi ha fatto una bella impressione, gli faccio i complimenti"

Mike Maignan non sta facendo rimpiangere Gigio Donnarumma, il quale, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato queste parole sul portiere francese: "Lo seguo con attenzione e finora mi ha fatto una bella impressione. Gli faccio i complimenti per quello che sta facendo e per come sta aiutando il Milan. Sono contento per lui e per la grandissima stagione che stanno facendo tutti i ragazzi".