Doppia cifra in stagione. Il CorSport: "Se Leao fa il bomber solo in trasferta"

Troppo spesso è oggetto di critiche, anche ingiuste, ma è inevitabile se ti chiami Rafael Leao e indossi la maglia numero 10 del Milan. Da te si aspetteranno sempre tanto, anche più di quello che già stai facendo. Certo, i numeri non saranno quelli incredibili dell'anno dello scudetto o di quello post, ma anche in questa stagione, per la quarta consecutiva, il portoghese è andato in doppia cifra di reti segnate, 7 delle quali in campionato.

La particolarità di queste sta nel fatto che sono state siglate tutte lontano da San Siro, motivo per il quale Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Se Leao fa il bomber solo in trasferta". Domenica il portoghese avrà però modo di invertire questo trend e far gridare di gioia San Siro, che aspetta di urlare il suo nome dopo un gol, in campionato, dall'ultima giornata dello scorso anno contro la Salernitana.