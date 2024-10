Due pesi, due misure. CorSport: "Reijnders-Calabria. Slinding doors Milan"

In quel di Milanello si stanno concentrando sulla prossima importante sfida di campionato contro il Napoli, anche se con qualche rammarico. Dalle parti di via Aldo Rossi, invece la dirigenza del Milan starebbe lavorando con l'obiettivo di blindare alcuni dei pilastri della formazione di Paulo Fonseca, come ad esempio Theo Hernandez, Matteo Gabbia, Mike Maignan e per ultimo...Tijjani Reijnders.

E se da un lato c'è l'olandese che è felice di questo comunque importante "riconoscimento", dall'altro c'è Davide Calabria che spera possa rientrare in questa lista, considerato il suo attaccamento alla maglia rossonera, al suo milanismo. In scadenza nel giugno 2025, il capitano del Milan ha questi mesi a disposizione per riconquistare la fiducia di società e Paulo Fonseca, anche se il rendimento di Emerson Royal non lo starebbe aiutando.

Ed è proprio su questo tema che questa mattina si è focalizzato Il Corriere dello Sport, titolando: "Reijnders-Calabria. Slinding doors Milan".