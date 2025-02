Due su due per il nuovo bomber, il CorSport: "Garanzia Gimenez"

Santiago Gimenez non sta perdendo tempo: la rete della vittoria segnata ieri a un quarto d'ora dal fischio finale di Milan-Hellas Verona è la seconda consecutiva in campionato, in due gara giocate in Serie A con la maglia rossonera. Non gli sono bastati tanti palloni, nè lo scorso weekend a Empoli nè tantomeno ieri sera che in area ne tocca praticamente tre ma riesce a farli diventare tutti molto pericolosi: un gol annullato, un assist gettato alle ortiche da Musah e il gol.

E così il titolo del Corriere dello Sport questa mattina è solo una diretta conseguenza di quanto visto: "Garanzia Gimenez". Il messicano, ai microfoni della stampa nel post gara, rimane umile come viene riportato sempre nel titolo: "Merito del Milan. Grazie ai compagni per l'aiuto. Ora sotto con la Champions". Ed è proprio la sua ex squadra che El Bebote ha messo nel mirino, dopo la prova scialba di mercoledì: "Sarà difficile, è un grande club, ma vogliamo passare, siamo pronti e siamo il Milan, una squadra che in questi scenari cresce. Vogliamo dare il meglio".