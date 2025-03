Duelli a tutto campo. Il Mattino: "Napoli-Milan, la sfida ai raggi X"

vedi letture

Questa sarebbe dovuta essere una sfida da scudetto, ma Napoli e Milan oggi si giocano obiettivi ben diversi. La formazione di Antonio Conte è andata ben oltre le aspettative ritrovandosi oggi a giocarsi per l'appunto il tricolore, mentre quella di Sergio Conceiçao le ha deluse a fronte dell'attuale nono posto in classifica.

Nonostante le due squadre vivano momenti di classifica completamente diversi, quella dello stadio Diego Armando Maradona si pronostica essere una sfida ricca di tensione ed emozioni, anche perché entrambe vorranno vincere e non regalare nulla all'avversario. Su Napoli-Milan ha scritto questa mattina anche Il Mattino, titolando "La sfida a raggi X", analizzando punto per punto quelli che saranno i duelli più importanti della partita di domani, come ad esempio quello tra Leao e Di Lorenzo, Pulisic-Buongiorno, McTominay-Fofana e Reijnders-Lobotka.