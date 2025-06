Crisi senza fine. La Gazzetta: "L'Atletico va forte su Robertson. E Theo si allontana"

Theo Hernandez starebbe attraversando una crisi senza fine. Le strade del francese e del Milan dovrebbero separarsi nel corso di questo calciomercato, ma se così non sarà il numero 19 potrebbe mettere in pericolo la sua presenza al Mondiale in programma nel 2026 con la Francia, anche perché dalle parti di via Aldo Rossi si sarebbero cominciati a muovere per sostituirlo.

Fino a qualche giorno fa, comunque, Theo Hernandez sembrava destinato a vestire la maglia dell'Atletico Madrid, che dal nulla, proprio quando le parti sembravano avvicinarsi sempre di più, ha deciso di tirarsi indietro facendo saltare la trattativa con il Milan. Non solo. I Colchoneros avrebbero anche già cominciato a sondare altre strade, snobbando quella che portava al francese, come titolato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport: "L'Atletico va forte su Robertson. E Theo si allontana".