Ostacolo Bruges. Il CorSport: "Jashari, avanti. L'affare è complesso"

Il Milan continua a lavorare per Ardon Jashari del Club Bruges, centrocampista svizzero classe 2002 per il quale si sarebbe mosso in prima persona lo stesso Igli Tare. Sulla falsa riga di quello che successe per De Ketelaere, trattare con la società belga non sta risultando essere per nulla semplice.

Il Milan però non molla, con Il Corriere dello Sport che facendo un po' il punto della situazione ha questa mattina titolato "Jashari, avanti. L'affare è complesso", soprattutto per via della richiesta da almeno 40 milioni che avrebbe mosso il Club Bruges per il cartellino del classe 2002.