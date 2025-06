Gimenez non basta. La Gazzetta: "Il Milan sogna un grande nove. E Nunez è pronto"

L'attacco sarà un altro di quei reparti dove il Milan cambierà tanto in questo calciomercato. Salutati Luka Jovic e Tammy Abraham, il Diavolo ha bisogno di fare almeno un attaccante quest'estate, anche perché Massimiliano Allegri non dovrebbe accontentarsi del solo Santiago Gimenez. L'idea del toscano è quella di affiancare al messicano un altro bomber di spessore, come può essere Dusan Vlahovic e Mateo Retegui ad esempio.

Questa mattina, però, La Gazzetta dello Sport ha fatto il nome di un altro profilo, titolando "Il Milan sogna un grande nove. E Nunez è pronto". L'attaccante uruguaiano del Liverpool (40 gol in 143 partite ufficiali con la maglia dei Reds) è dunque un'idea più che concreta per il reparto offensivo della formazione rossonera, che dovrà però fare i conti non solo con la concorrenza dei club sauditi, ma anche con quella del Napoli di Antonio Conte.