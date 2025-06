La voglia di Allegri. Il CorSport: "Full immersion a Casa Milan"

vedi letture

Non c'è altro tempo da perdere, anche perché bisogna riscattare le delusioni della passata stagione. Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri avrà l'obiettivo principale di tornare ad essere competitivo, e non di accontentarsi di una semplice qualificazione in Champions League. Certo, l'anno prossimo è giusto centrare per prima cosa il ritorno in Europa, ma il Napoli di Antonio Conte ha insegnato che una partita a settimana può, e come, fare la differenza.

Massimiliano Allegri ha un'immensa voglia di Milan, anche perché che ha da togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo l'ultima stagione alla Juventus. E questo lo si nota, ogni giorni, anche perché il tecnico rossonero si divide fra Milanello e la sede rossonera, come scritto questa mattina anche dal Corriere dello Sport che ha titolato "La voglia di Allegri. Full immersion a Casa Milan", così da preparare e programmare la prossima stagione in ogni minimo dettaglio.