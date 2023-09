Duello Milan-Inter in Serie A. Il CorSera titola: "Derby senza fine"

"Derby senza fine": titola così stamattina il Corriere della Sera in merito a Milan e Inter sono insieme in vetta alla classifica della Serie A dopo le prime sei giornate. Domani saranno in campo entrambe: i rossoneri vogliono mantenere il primo posto battendo anche la Lazio a San Siro, mentre i nerazzuri vogliono reagire subito contro la Salernitana alla sconfitta contro il Sassuolo di mercoledì.