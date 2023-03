E' già Napoli-Milan, il CorSport apre: "Kvara-Leao, lo scudetto si vince a sinistra"

MilanNews.it

Il primo Napoli-Milan del mese di aprile si avvicina a grandi falcate e il Corriere dello Sport questa mattina decide subito di far entrare tutti in clima partita. Nel titolo in taglio laterale si legge: "Kvara-Leao, lo scudetto si vince a sinistra". Rafael Leao ha dominato lo scorso campionato, Khvicha Kvaratskhelia è l'asso di questo: Pioli e Spalletti si affidano ai loro gioielli in un Maradona che sarà gremito.