È il nuovo leader rossonero. Gazzetta: "Reijnders, tesoro Milan"

4 gol consecutivo ed una prestazione galactica contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Rispetto a quello della passata stagione, quello di quest'anno è un Tijjani Reijnders che sembrerebbe essersi completato sotto ogni punti di vista, diventando il nuovo leader, tecnico soprattutto, del Milan di Paulo Fonseca.

Nel corso di queste settimane si è parlato tanto del fatto che la formazione rossonera potesse finalmente non dipendere più da Rafeal Leao, ma molto probabilmente questo discorso non vale per l'olandese, che quando è mancato (vs il Napoli), la sua assenza si è sentita e come.

In elogio che sta vivendo il calciatore, questa mattina in apertura La Gazzetta dello Sport ha titolato: "Reijnders, tesoro Milan", perché la valutazione dell'ex AZ sarebbe triplicata rispetto all'inizio. Questo non significa che dalle parti di via Aldo Rossi hanno intenzione di liberarsene, anzi, nonostante gli interessi di diverse grandi squadre, la dirigenza rossonera già starebbe pensando come blindare il numero 14 con un importante rinnovo di contratto.